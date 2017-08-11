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国际油市：亚洲柴油裂解价差小升，因越南买需旺盛
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2017年8月11日 / 上午10点41分 / 3 天前

国际油市：亚洲柴油裂解价差小升，因越南买需旺盛

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡8月11日 - 亚洲柴油裂解价差周五小升，贸易商称，来自越南的现货买需及韩国的炼厂故障令供给减少，支撑了此间市场，并令期现价差降回负值。

贸易商称，越南主要燃料进口商Petrolimex买入两船各为3.5万吨的含硫量500ppm的柴油，离岸价(FOB)较新加坡报价每桶升水0.2美元。

Emirates General Petroleum Corp正寻购16,000吨含硫量10ppm的柴油，交货期为9月4-5日。招标截至8月15日，投标有效期截止到8月17日。

长久以来聚焦运输和烹饪燃料的印度国有炼厂在计划斥资350亿美元进军石化产品，来满足对塑料、油漆和粘合剂等商品预期的需求飙升。

国际能源署(IEA)周五称，今年全球石油需求的增长将快于预期，这将帮助减轻供应过剩，尽管北美的石油产量在增长，而且石油输出国组织(OPEC)对于减产的执行情况也不太好。

IEA将2017年全球石油需求增长预估上调至150万桶/日，此前报告为140万桶/日。IEA表示预测2018年全球石油需求将增长140万桶/日。

新加坡现货市场上有两笔航煤交易达成，一笔柴油交易。(完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋)

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