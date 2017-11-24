国际油市：亚洲柴油裂解价差收窄，低硫柴油供应充裕

路透新加坡11月24日 - 行业消息人士周五称，含硫10ppm柴油与含硫500ppm柴油间价差周五收窄，因低硫柴油的供应仍旧充裕，在此同时含硫500ppm柴油买兴持坚。

交易商称，印度巴拉特石油(BPCL)出售5万吨含硫50ppm柴油给托克(Trafigura)，12月5-6日从科钦(Kochi)装运，价格为较中东报价每桶升水约0.30美元。

交易商指出，科威特石油公司(KPC)出售6万吨含硫500ppm柴油给一石油业巨头，每桶较中东报价升水约0.70美元。

他们补充称，KPC过去几个月没有通过标售出售柴油。

南非PetroSA寻求1.26万吨含硫50ppm柴油，1月9日至12日交运至Mossel Bay，标单将在11月27日截止。

交易商指出，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能已经提出2018年含硫10ppm柴油的定期合约，定价为较中东含硫10ppm柴油每桶升水约1美元，航煤也是每桶升水约1美元，但目前尚无法证实此事。

他们补充称，Bahrain Petroleum的定期合约价格也在相近水准。

新加坡现货交易中，达成五笔柴油交易，但未达成航煤交易。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)