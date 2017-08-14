国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至一周高位，受沙特阿美买进现货提振

路透新加坡8月14日 - 亚洲柴油裂解价差周一涨至逾一周高位，贸易消息人士称，这受到沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下贸易公司买进现货提振。

据贸易消息人士透露，沙特阿美旗下贸易公司Aramco Trading Company买入至少四批8-9月交付的柴油船货。

其中一位消息人士称，其中的一批船货从Essar Oil处购买，价位较中东报价每桶升水约0.30美元，另一批购买自信实工业(Reliance Industries)，价位较中东报价每桶升水约0.40美元。

贸易商称，尚不清楚这些购买活动是Aramco Trading Company一项标购的一部分，还是额外的需求。

消息人士称，沙特阿美计划在10月份关停Ras Tanura炼厂的冷凝分离设施，进行既定维护，另外PetroRabigh炼厂也有短暂停转情况，但目前已经得到解决。

台湾台塑石化将在11月中旬关闭其产能54万桶/日麦寮炼厂的两处二次加工装置，进行既定维护。

一位中质馏分油经纪商称，原油期货转掉期(EFS)周一已收窄至大约每吨负6.25美元，周五为每吨负7.50美元。这通常会导致将船货从东方运往西方无利可图。

贸易商称，从东向西航线的船货流动已经放缓。

新加坡现货市场上有两笔航煤交易达成，一笔柴油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)