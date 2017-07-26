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国际油市：亚洲柴油裂解价差继续下滑，但永顺油品买盘支撑市场
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2017年7月26日 / 中午11点37分 / 13 天内

国际油市：亚洲柴油裂解价差继续下滑，但永顺油品买盘支撑市场

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透新加坡7月26日 - 亚洲柴油现货价差周三继续下滑，但交易消息
人士称，永顺油品(Winson Oil)的现货买盘令市场跌幅有限。
    
    交易商称，永顺油品周三继续大举采购柴油，购进60万桶含硫500ppm
的柴油。本周稍早，该公司已经买入60万桶柴油。
    
    目前暂时不知永顺油品将把这些柴油运往哪里。
    
    交易消息人士称，肯尼亚进口商将从Galana Oil、道达尔肯尼亚以及
Kencor energy购买共计约45.5万吨航煤和柴油，9月至10月发货。
    
    他们表示，航煤价格较中东报价的升水介于每桶约5.05-5.10美元，
柴油每桶升水介于6.84-23.81美元。
    
    交易商表示，印度石油公司(IOC)可能向托克(Trafigura)出售3.5万
吨含硫1%的柴油，8月15-17日从金奈装船，价格较中东报价每桶贴水约3.
80美元。不过该交易暂时未得到证实。
    
    交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRP
L)可能向道达尔出售4万吨8月26-28日装船的航煤，价格较新加坡报价每
桶贴水1.10美元。
    
    消息人士称，中石化旗下的贸易子公司--联合石化正从中国向西方运
送柴油。
    
    新加坡现货市场上有四笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)

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