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国际油市：亚洲柴油裂解价差自高位回落，因出现泰国和印度供应
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2017年7月24日 / 中午11点52分 / 15 天前

国际油市：亚洲柴油裂解价差自高位回落，因出现泰国和印度供应

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透新加坡7月24日 - 亚洲柴油裂解价差周一从数月高位回落，消息
人士称因为市场中出现一些来自印度和泰国的现货供应，不过东非的现货
需求阻止了价差进一步下滑。
    
    坦桑尼亚进口商求购超过35万吨9月发货的成品油，包括213,940吨含
硫50ppm的柴油以及3万吨航空煤油，招标将于7月27日截止。
    
    交易商称，早前肯尼亚进口商寻求购买约30.5万吨含硫50ppm的柴油
和15万吨航煤，9月至10月发货。
    
    交易商表示，印度Essar Oil求售最多7万吨含硫500ppm的柴油，于8
月20-24日在瓦迪纳装船，招标将于7月25日结束。
    
    他们补充称，稍早印度石油公司(IOC)标售3.5万吨含硫1%的柴油，8
月15-17日在金奈装船。
    
    泰国PTT出售3.5万吨含硫500ppm的柴油，8月7-9日装船。交易员指出
，泰国精炼商自2月以来一直因停产维护而进口柴油，但现在转为出口，
暗示停产维护可能已经结束。
    
    周日公布的海关数据显示，中国6月柴油出口较上年同期增加，因炼
厂转向外国市场以消化过剩的产量；6月液化天然气(LNG)进口亦上升。
    
    新加坡市场未报告有现货交易达成。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)

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