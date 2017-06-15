国际油市：亚洲汽油裂解价差创逾三个月最低，受美国高库存打压

路透新加坡6月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及每吨58.50美元，为6月7日以来最低，而汽油裂解价差报每桶8.40美元，触及逾三个月最低。

贸易及行业消息人士称，美国汽油市场疲弱状况给亚洲施加下行压力。

“美国汽油库存增加，可能会看到美国将库存发送至亚洲，”一位驻新加坡的消息人士称。

官方数据显示，截至6月14日当周，新加坡在岸轻质馏分油库存下降约9.5%或119.3万桶，达到七个月最低的1,141.3万桶。

而上周美国汽油库存增加210万桶，并非路透所调查分析师此前预估的下降45.7万桶。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，当前美国汽油库存为2.424亿桶，高于五年均值2.23亿桶。

马来西亚泰登(Titan)在寻求石脑油船货，但结果尚不清楚。

周三韩国Hanwha Total买入7月下半月交付的较重质石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元。但该消息尚未得到直接确认，因为买家一般不会对他们的交易置评。

其他消息方面，中石油辽宁抚顺炼厂两处原油蒸馏装置6月1日起开始45天检修，两处装置合计年产能115万吨。

新加坡现货市场上有两笔石脑油交易，一笔汽油交易达成。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)