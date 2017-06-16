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国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，而石脑油裂解价差延续跌势
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2017年6月16日 / 中午11点33分 / 2 个月前

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，而石脑油裂解价差延续跌势

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡6月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第二个交易日下跌，触及一周半低位57.18美元，因良好需求被供应高企预期抵消。

预计7月份从欧洲和地中海地区抵达亚洲的船货将维持在6月所见高位。

韩国LG化学和SK能源在寻购石脑油。本周稍早韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、韩华和马来西亚泰登(Titan)都曾购得石脑油船货。

贸易商称，LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约1.50美元买入3万吨石脑油，7月1-31日交付至丽水。

并称，SK能源则以成本加运费价每吨较日本报价升水约3.50美元买入较重质石脑油，定于8月上半月交付。

但两项交易均不能得到独立确认，因为买家通常不会就他们的交易置评。

亚洲汽油裂解价差回升7.6%或0.64美元至每桶9.04美元，前一交易日曾跌至逾三个月最低。

最新一周数据显示，新加坡市场上现货交易活跃，而欧洲和新加坡库存均下降。

荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至6月15日当周，独立存放在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的汽油库存下降0.2%至89万吨，为3月23日以来最低单周规模。

与此同时，新加坡在岸轻质馏分油库存也有所下滑。与美国库存规模意外跳升形成对比。

新加坡现货市场上有六笔汽油交易达成，规模共计30万桶，为5月26日以来单日达成的最高规模；另外还有两笔石脑油交易达成，两批船货买家均为伊藤忠商事。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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