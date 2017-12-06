FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
国际油市：亚洲汽油裂解价差小升，得益于地区需求强劲
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月6日 / 上午11点14分 / 1 天前

国际油市：亚洲汽油裂解价差小升，得益于地区需求强劲

1 分钟阅读

    路透新加坡12月6日 - 亚洲汽油裂解价差周三小升，贸易商表示因地
区需求坚挺，抵消了美国库存高于预期的影响。
    
    美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存骤降，汽油和馏分油
库存增加。API公布，截至12月1日该周，美国原油库存减少550万桶，至4
.518亿桶。汽油库存增加920万桶，路透调查的分析师预计增加170万桶。
            
    
    一位在新加坡的贸易商表示，尽管美国库存上升料令亚洲市场偏空，
但菲律宾、越南和印尼的需求强劲，预计会支撑裂解价差。
    
    “总体来看(需求)还不错，”他说。
    
    由于中东有几家炼厂在维护，这一地区的汽油需求坚挺。一位汽油的
贸易商称，这种情况料会吸引亚洲的船货至中东。
    
    他估算，明年一季度中东地区炼厂检修，大约会造成该地区有每日约
100万桶的产能停产。
    
    一份招标文件显示，越南的Petrolimex正标购30,000吨95号汽油和30
,000吨92号汽油，12月7日截标。
    
    据招标文件，标购的95号汽油可以是欧洲三号标准或欧洲四号标准。
    
    一份招标文件显示，卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)求售50,000
吨全馏分石脑油和25,000吨凝析油，1月2-5日从Ras Laffan装船。12月13
日截标。
    
    现货市场上有三笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below