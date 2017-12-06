国际油市：亚洲汽油裂解价差小升，得益于地区需求强劲

路透新加坡12月6日 - 亚洲汽油裂解价差周三小升，贸易商表示因地 区需求坚挺，抵消了美国库存高于预期的影响。 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存骤降，汽油和馏分油 库存增加。API公布，截至12月1日该周，美国原油库存减少550万桶，至4 .518亿桶。汽油库存增加920万桶，路透调查的分析师预计增加170万桶。 一位在新加坡的贸易商表示，尽管美国库存上升料令亚洲市场偏空， 但菲律宾、越南和印尼的需求强劲，预计会支撑裂解价差。 “总体来看(需求)还不错，”他说。 由于中东有几家炼厂在维护，这一地区的汽油需求坚挺。一位汽油的 贸易商称，这种情况料会吸引亚洲的船货至中东。 他估算，明年一季度中东地区炼厂检修，大约会造成该地区有每日约 100万桶的产能停产。 一份招标文件显示，越南的Petrolimex正标购30,000吨95号汽油和30 ,000吨92号汽油，12月7日截标。 据招标文件，标购的95号汽油可以是欧洲三号标准或欧洲四号标准。 一份招标文件显示，卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)求售50,000 吨全馏分石脑油和25,000吨凝析油，1月2-5日从Ras Laffan装船。12月13 日截标。 现货市场上有三笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)