国际油市：亚洲汽油裂解价差微涨，受斯里兰卡和越南需求支撑

路透新加坡12月13日 - 亚洲汽油裂解价差周三微涨，受到来自斯里兰卡和越南的现货需求以及印度供应中断支撑。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)发言人称，该公司已关闭旗下位于印度东海岸日产能30万桶Paradip炼厂的硫化催化裂化装置。此前附近一处设施发生火灾。

业内消息人士称，越南最大燃料进口商Petrolimex买入30,000吨95号汽油，12月24日至1月5日从韩国装船。

并称该公司决定放弃在国际市场上寻购一批30,000吨92号汽油船货，转而从国内Dung Quat炼厂购买。原因尚不清楚。

斯里兰卡Ceylon Petroleum在求购52,500桶含硫10ppm的柴油、172,500桶含硫500ppm的柴油以及86,700桶92号汽油，1月22-23日交付。

招标截至12月20日，投标有效期为截至日期后最多72小时。

交易商称，斯里兰卡包括汽油在内的油品进口料在明年1月增加，因为该国在增加库存，为明年2月初的炼厂大维护做准备。

一份招标文件显示，台湾台塑石化发在寻购规格未定的烷烃和环烷烃的含量不低于70%的石脑油，1月16-25日或1月22-31日交付。招标截至12月13日，投标有效期截止到12月14日。

新加坡现货市场上有四笔汽油交易达成。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)