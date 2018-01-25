国际油市：亚洲燃料油东西方套利价差升至一个月最高

路透新加坡1月25日 - 贸易消息人士表示，新加坡燃料油价格较西北欧市场上涨，周四帮助将近月东西方套利价差推升至12月21日以来的最阔升水。

尽管新加坡燃料油库存激增，且鹿特丹-新加坡航线的超大型油轮(VLCC)运费下降，但套利价差仍录得升水；船运经纪商数据显示，周四的VLCC运费预估在300万美元左右，较上周同期的320万美元有所下跌。

同时，380-cst燃料油现货升水在上日触及的四个月高位附近徘徊，受实货市场买需持续的扶助。

新加坡国际企业发展局(IES)周四的数据显示，截至1月24日的一周，新加坡在岸燃料油库存跳升11.6%至三周高位的2,231.3万桶(约333万吨)，而当周的燃料油出口有所下降。

截至1月24日的一周，新加坡燃料油出口降至28.9万吨，较上周同期下降37%。

据路透计算，出口下降加上进口上升，使得新加坡的燃料油净进口量较前周跳升了417%，达到三周高位105.8万吨。

前周，新加坡燃料油净进口量为2016年12月以来最低，共计仅20.5万吨。

在岸燃料油库存较上年同期增加1.4%。

2017年初以来，新加坡燃料油周度库存平均在2,338.3万桶(349万吨)。

普氏窗口总共成交四艘船货，共计成交6万吨380-cst燃料油和2万多180-cst燃料油。 (完) (编译 王琛；审校 王洋)