国际油市：亚洲燃料油市场人气改善，扳回本周的一部分跌幅

路透新加坡1月18日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，跨月价差、套 利价差以及裂解价差均扳回本周的一部分跌幅，贸易消息人士称需求出现 改善的迹象。 贸易消息人士指出，周四380-cst燃料油跨月价差成交量上升，尤其 是3月/4月价差。 最新的官方数据显示，本周新加坡陆上燃料油库存摆脱七个月低点， 升至两周高位。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，1月17日止当周新 加坡陆上燃料油库存上升1.7%至两周高位1,999.9万桶，尽管当周的净进 口降至逾一年最低。 路透的计算显示，新加坡燃料油净进口较前一周萎缩75%至20.5万吨 ，创下2016年12月14日以来最低，当时的净进口为14.5万吨。 这是燃料油净进口量连续第二周大幅下降。1月10日止当周新加坡陆 上燃料油库存降至七个月低点1,966万桶。 相较于上年同期，陆上燃料油库存下降9.1%。 数据显示，当周新加坡对中国的燃料油净出口最多，达到15.5万吨， 其次是香港，出口7万吨，然后是韩国的6.9万吨。 根据数据，自马来西亚的净进口最多，为17.9万吨，其次是台湾的9. 1万吨，然后是立陶宛7.2万吨，以及阿联酋的3.8万吨。 自2017年初以来，新加坡燃料油库存平均为2,340.2万桶。 普氏窗口连续第二日没有燃料油船货交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)