国际油市：亚洲燃料油市场大体持稳，成交量跳增

路透新加坡10月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四基本持平，BP和兴隆连续第二日大举购买。

买兴背后的原因还不清楚，不过贸易消息人士称，可能是因为市场预期近期供给将吃紧，抑或是直接价格较一周前下降带来购买契机。

经纪消息人士称，纸货市场上，380-cst燃料油11月/12月跨月价差也持稳于周三的水平，约为每吨升水1.85美元。

据路透数据，月初380-cst燃料油11月/12月跨月价差曾为每吨升水约2.75美元。

普氏窗口交易中达成11笔船货交易，总计成交28万吨380-cst燃料油。

兴隆和BP各买入14万吨380-cst燃料油。

摩科瑞是今日的主要卖家，通过七艘船货卖出18万吨燃料油；之后是维多，通过三艘船货卖出6万吨；道达尔则卖出两艘各2万吨的燃料油。

官方数据显示，10月4日止当周新加坡陆上燃料油库存降至337万吨，较前一周下降3%，或10.7万吨。

而当周新加坡的净进口量环比下降67%至八周低点45.7万吨。

当周新加坡向中国的燃料油净出口为17.9万吨，对孟加拉国的出口为4.2万吨，对斯里兰卡的出口为3.5万吨。

当周净进口自马来西亚的燃料油为34.1万吨，为各国之中最多；其次是美国，为10.6万吨；接下来是印度和俄罗斯，分别为9.6万吨和8万吨。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)