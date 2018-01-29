国际油市：亚洲燃料油市场小幅下跌，市场交投清淡

路透新加坡1月29日 - 贸易行业消息人士称，亚洲燃料油市场周一小幅下跌，市场交投活动有限。

消息人士称，燃料油近月时间价差和黏度价差从周五所及近来高位小幅回落，380-cst燃料油船货现货升水FO380-SIN-DIF小幅下跌，尽管现货船货存在持续的买兴。

普氏窗口有三笔现货交易达成，总计成交6万吨380-cst燃料油。

消息人士说，所有三艘船货都是新加坡贸易商兴隆从嘉能可购买的，购买价格较新加坡报价每吨升水2美元。

招标文件显示，韩国Western Power (WP)寻求在2月10-19日进口至多45,000吨540-cst燃料油到平泽，最高含硫量为2.59%，招标在2月2日结束。

行业人士称，台湾中油(CPC)寻求3月以运费加成本方式，将至多36,000吨60-cst至350-cst燃料油运送至基隆，含硫量最高为0.3%，招标于1月29日结束，2月1日前有效。

沙特阿美通过其贸易部门ATC出售30-40万桶、最高含硫量为2.58%的减压瓦斯油给壳牌，价格未知，1月29日至2月10日在拉比格装货。

一份船舶经纪人报告显示，壳牌临时租用Norstar Invictus在1月29日至2月10日期间从拉比格装运58,000吨减压瓦斯油，卸货地点尚未指明。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)