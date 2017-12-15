国际油市：亚洲燃料油市场持稳，市场交投沉闷

路透新加坡12月15日 - 亚洲燃料油市场周五交投活动沉闷，市场变 动不大，不过消息人士表示，主要库存中枢的库存下降，且有关1月套利 船货到岸量减少的预期，在本周支撑市场人气，并且令燃料油裂解价差贴 水收窄。 周五亚洲1月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差贴水较前一日缩 窄0.04美元至每桶负5.83美元，高于一周前创下的10个月低点每桶负6.49 美元。 PJK International的数据显示，12月14日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹 -安特卫普地区(ARA)的燃料油库存较前一周下降1%或12,000吨，至117万 吨。 相较于上年同期，该地区燃料油库存要高出50%，并且也高于同时期 的五年均值842,000吨。 PJK的数据显示，过去一周从ARA地区运出的船货，包括一艘前往新加 坡的超大型油轮(VLCC)，以及一艘前往美国的巴拿马型船舶。 官方数据显示，12月13日止当周新加坡燃料油库存下降4.1%或147,00 0吨，至两周低点346万吨，因净进口量较前一周下降10%。 普氏窗口中，报告成交一艘20,000吨的180-cst船货。 周五的实货交易量是上周五以来最低的一天。 12月迄今总计有880,000吨燃料油在窗口中成交，11月上半月则为720 ,000吨。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)