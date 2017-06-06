FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
国际油市：亚洲燃料油现货交易价格下降令升水下滑，裂解价差急升
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月6日 / 下午3点16分 / 2 个月前

国际油市：亚洲燃料油现货交易价格下降令升水下滑，裂解价差急升

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡6月6日 - 亚洲180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水周二下滑，因交易价格下跌和普氏定价窗口供应急增。

与此同时，近月燃料油裂解价差延续近期涨势，因5月OPEC宣布延长减产，以及持续投资提升炼能将限制燃料油的供应。

普氏窗口报告成交五笔总计14万吨380-cst燃料油船货。

托克(Trafigura)向中石油买入一艘船货，兴隆和Coastal分别向嘉能可和摩科瑞买入一艘船货。

过去两个交易日，托克共买入30万吨380-cst燃料油。

自6月初以来，普氏窗口成交总计40万吨燃料油，5月成交了194万吨。

周二7月鹿特丹380-cst驳船燃料油FOB价较布兰特原油的裂解价差约为每桶贴水6.50美元。

近月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差为每桶贴水约7.40美元。

阿联酋禁止卡塔尔船只使用该地区的主要加油港口，迫使该国船只驶向更远的地方加油或者支付更高的价格，这可能导致卡塔尔能源与大宗商品出口成本上涨。

两名熟悉市场的贸易消息人士称，卡塔尔船只被禁，可能造成在富查伊拉出售的每月80万-90万吨船用燃油中的至多25%被替换。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below