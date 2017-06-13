国际油市：亚洲燃料油现货升水上涨，但涨势料难以为继

路透新加坡6月13日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货升水周二上涨，不过贸易商预计，鉴于来自西方的规模料将增多，这种上涨将是暂时现象。

一位驻新加坡的贸易商称，6月份从西方流入亚洲的燃料油总量料将达到近500万吨，这符合汤森路透Eikon的贸易流数据。该数据显示，6月流入规模可能会达到四个月最高水准。

“本月西方流入规模的扩大导致现货价差走软，”该贸易商称，指的是周一现货升水下跌情况。升水状况周二已经回升。

另一位驻新加坡的贸易商称，升水的上升不太可能形成气候。

“我今天问到的贸易商中，大多数都不相信当前价位将能维系下去，不过他们仍希望价格会上涨，”他表示。

“即便如此，交易活动仍然良好。中石化贸易规模出人意料，尽管利润率要薄得多。”

新加坡海事及港务管理局(MPA)最新数据显示，新加坡船用燃料油销售规模降至418.1万吨，较上年同期下降4.2%，为今年以来单月销售规模第二低。

数据显示，5月销售规模亦较4月下滑1.7%。

新加坡炼油公司(SRC)在裕廊岛的一座炼化设施周二发生火灾，造成一处原油蒸馏装置停产，关停期限未定。

新加坡现货市场上有两笔燃料油交易达成。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)