国际油市：亚洲燃料油裂解价差上升，但现货价差转为贴水

路透新加坡8月11日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周五较迪拜原油价约贴水1.90美元，因原油价格走软；前一交易日为贴水2.16美元，为6月初以来最深贴水。 DUB-1M-A

但贸易商称，基本面仍显疲弱，仍有充裕供应。

380-cst燃料油较新加坡报价的现货价差周五转为贴水0.06美元，本周仅有两个交易日为升水状态。FO380-SIN-DIF

招投标方面，台湾中油在寻求出售18,000吨含硫1.5%燃料油，8月22-31日从高雄装船，招标截至8月14日，投标有效期截止到8月16日。

印度MRPL标售40,000吨减压柴油，9月1-5日从New Mangalore装船，招标截至8月16日。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售两批各15,000吨的180-cst船货，分别于9月7-9日和9月18-20日从Haldia装船，招标截至8月14日。

该公司还在标购8,000吨180-cst燃料油，9月13-16日抵达Mangalore，招标截至8月17日。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，截至8月10日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)燃料油库存降至七周低位799,000吨。

官方数据则显示，新加坡和阿联酋富查伊拉的燃料油库存高于此前一周。

窗口交易方面，有五笔共计100,000吨的交易，创下8月3日以来单日成交量最大。

新加坡贸易商兴隆为五批船货中四批的买家。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)