国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，因现货供应收紧

路透新加坡6月14日 - 亚洲燃料油裂解价差周三升至三个交易日高位，贸易商称，因现货供应收紧。其中一位贸易商称，尽管陆上库存下降，但海上库存仍然充裕。

一位驻新加坡的贸易商称，3月以来普氏窗口所达成交易中，大部分由中石油和摩科瑞买入，而市场供应已然收紧。

“他们在6月定价开始前囤积如此多燃料油，一些贸易商认为他们最终会向市场抛售，”这位贸易商表示，并称这可能反过来令价差承压。

该贸易商称，但目前供应状况紧张，因为受限于定期供应合约的贸易商需要为船货支付更高的价格。

该贸易商还补充称，中石油可能在大约7-9艘巨型油轮中存储燃料油，和陆上油库中存储的总量大致相当。这一信息无法得到中石油确认。

韩国一位船供燃料油贸易商称，北亚船用燃料油需求仍然较低，所达成交易寥寥无几。

普氏周三公布的最新数据显示，截至6月12日，阿联酋富查伊拉石油工业区(Fujairah Oil Industry Zone)残渣燃料油库存升至两个月高位。

一位驻海湾地区的贸易商称，受到本月稍早多个海合会(GCC)成员国与卡塔尔断交影响，油轮继续选择在富查伊拉加油。

一份招标文件显示，印尼国家石油公司(Pertamina)已标售8万桶减压渣油，7月25-26日从Plaju炼厂发货。招标截至6月16日，投标有效期截止到6月19日。

国际能源署(IEA)周三表示，4月发达国家燃料油和船用燃料油库存降至逾两年最低水准。

新加坡现货市场上有一笔交易达成。

中石油向Coastal售出2万吨380-cst高硫燃料油船货，7月10-14日装船，价格每吨289美元。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)