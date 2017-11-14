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国际油市：亚洲燃料油裂解价差下跌，尽管原油价格走软
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2017年11月14日 / 中午11点56分 / 1 天前

国际油市：亚洲燃料油裂解价差下跌，尽管原油价格走软

1 分钟阅读

路透新加坡11月14日 - 经纪商消息人士称，亚洲近月燃料油裂解价差和380-cst燃料油跨月价差周二下跌，尽管原油价格走软。

与此同时，近月180-cst燃料油跨月价差周二返回逆价差。周一呈正价差，这是9月12日以来的首次，行业消息人士指因这是受供应充足打压。

新加坡10月燃料油精炼利润率较上年同期上升30%，尽管原油价格上涨而且可能维持在高位。

利润率上升刺激所谓的简单炼油厂最大化产量，这阻止了高企的库存下降。

官方数据显示，新加坡一周燃料油库存较上年同期上升13%，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)库存同比增122%。

石油输出国组织(OPEC)周一称，委内瑞拉上月原油产量跌破200万桶/日，创出近30年来的最低水平。

据委内瑞拉提供给OPEC的数据，该国2016年石油产量为237.3万桶/日，2015年为265.4万桶/日。

委内瑞拉是燃料油的主要供应国，但其燃料油出口大幅下降，因炼油中断且出口的燃料油质量有问题。

路透整理的官方数据显示，年初以来，新加坡自委内瑞拉进口的燃料油总量329万吨，较上年同期的469万吨减少30%。

消息人士称，普氏窗口报告成交一笔燃料油交易，维多向贡渥(Gunvor)售出40,000吨180-cst燃料油。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)

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