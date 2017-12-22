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国际油市：亚洲燃料油裂解价差及跨月价差续跌，因供给充裕需求疲软
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December 22, 2017 / 7:53 AM / 4 days ago

国际油市：亚洲燃料油裂解价差及跨月价差续跌，因供给充裕需求疲软

1 分钟阅读

路透新加坡12月22日 - 亚洲高硫燃料油裂解价差及跨月价差周五下滑，行业消息人士表示，因市场预期短期供给充裕且需求趋弱，打压市场人气。

近月380-cst燃料油跨月价差升水跌至约每吨0.25美元，为逾三个月来最低。

1月180-cst燃料油相对布兰特原油的裂解价差连续第三天下跌，周五贴水扩大至每桶6.04美元，上日为5.77美元。

PJK International的数据显示，12月21日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹 -安特卫普地区(ARA)的燃料油库存较前一周下降8%或98,000吨，至126.8万吨。

ARA燃料油库存较上年同期高出80%，并且也高于同时期五年均值888,000吨。

官方数据显示，12月20日止当周新加坡燃料油库存下降2.5%或87,000吨，至11周低点338万吨，尽管净进口量上升9%，触及两周高位912,000吨。

普氏窗口回报三笔船货交易，共计有20,000吨180-cst燃料油及40,000吨380-cst燃料油。

壳牌向兴隆出售两笔380-cst燃料油船货，Petco向摩科瑞出售180-cst燃料油船货。

普氏窗口12月以来共成交122万吨燃料油，11月为132万吨。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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