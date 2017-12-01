国际油市：亚洲燃料油裂解价差涨至一周高位，因库存下降且产油国减产

路透新加坡12月1日 - 亚洲近月180-cst燃料油较迪拜原油贴水幅度周五缩窄至一周高位，因主要储油中心库存下降，而且石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯决定将减产协议延长至2018年底。

实货市场上，人们对180-cst燃料油的旺盛买盘提振了现货升水。形成鲜明对比的是，380-cst燃料油船货供应商卖盘打压了380-cst燃料油升水。

荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，11月30日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)燃料油库存连续第三周下降，较前周减少9%，或92,000吨，至95.7万吨。

较之上年同期，ARA燃料油库存增长47%，也要高于每年这一时段的五年均值818,000吨。

PJK数据显示，由于对地中海、新加坡和美国燃料油出口，ARA库存下降。

官方数据显示，截至11月29日当周，新加坡燃料油库存减少1.9%，或67,000吨，至八周低位344万吨，因净进口较前周下降25%。

目前新加坡燃料油库存较上年同期高出3.2%。

普氏窗口报告成交八笔交易，总计80,000吨180-cst燃料油和80,000吨380-cst燃料油成交。

周五燃料油实货交易量为10月30日以来最高。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)