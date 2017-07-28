国际油市：亚洲燃料油裂解价差继续下滑，兴隆大手笔买入

路透新加坡7月28日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周五进一步下滑，较迪拜原油价差达到贴水1.30美元的一个半月低点，因主要地区的供给增长。

新加坡现货交易活跃，共计有22万吨燃料油成交，创下5月8日以来最高单日成交量。

周五共达成11笔交易，主要是380-cst燃料油，其中新加坡贸易商兴隆购买了五批，并出售两批燃料油。

荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截止周四当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油独立库存触及117.1万吨的三个月高点，较上年同期大增49%。

此前一天发布的官方数据显示，7月26日当周新加坡燃料油库存为2,450万桶，为4月19日以来最高。

印度石油公司标售3.5万吨8月24-26日在金奈装船的380-cst燃料油，招标将于7月31日结束。

韩国East West Power(EWP)已通过招标从维多购买4万吨8月7-11日发运的高硫燃料油，成本加运费(C&F)每吨升水1美元。

韩国Western Power(WP)亦通过招标向维多购买了4.5万吨8月7-11日发运的高硫燃料油，C&F价格为每吨约310美元。

日本最大的炼油公司JXTG Nippon Oil & Energy Corp周五表示，将推迟重启Mizushima-B炼厂的3号原油蒸馏装置，从7月末推迟到8月初。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)