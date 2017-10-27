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国际油市：亚洲燃料油裂解价差续跌，因库存增加
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#亚洲
2017年10月27日 / 中午11点45分 / 1 天前

国际油市：亚洲燃料油裂解价差续跌，因库存增加

1 分钟阅读

    路透新加坡10月27日 - 亚洲燃料油裂解价差周五连跌第三日，因过
去一周燃料油库存增加且原油价格走强。
    
    油价周五持稳，布兰特原油徘徊在60美元附近，因沙特王储表态支持
延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议。
    
    11月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差扩大至每桶负2.65美元，为1
0月6日来最阔。
    
    同样，11月180-cst燃料油较布兰特原油贴水               周五跌
至每桶4.58美元，亦为10月6日来最阔。
    
    PJK数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)截止10月26日一周
的燃料油库存增加6%或77,000吨，至133.4万吨。
    
    普氏窗口中有两笔船货成交，总计为40,000吨380-cst燃料油。
    
    印度巴拉特石油(BPCL)售出多达30,000吨180-cst燃料油，含硫量最
高为3.5%，装运日期为10月30日-11月1日，买家为维多，双方成交价格较
新加坡180-cst燃料油FOB价格每吨贴水约14-15美元。
    
    消息人士称，印度MRPL出售高达40,000吨500-cst燃料油，含硫量最
高为1%，装运日期为11月12日-14日，成交价格为新加坡380-cst燃料油FO
B价每吨升水约1-5美元。(完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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