国际油市：亚洲燃料油裂解价差续跌，因库存增加

路透新加坡10月27日 - 亚洲燃料油裂解价差周五连跌第三日，因过 去一周燃料油库存增加且原油价格走强。 油价周五持稳，布兰特原油徘徊在60美元附近，因沙特王储表态支持 延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议。 11月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差扩大至每桶负2.65美元，为1 0月6日来最阔。 同样，11月180-cst燃料油较布兰特原油贴水 周五跌 至每桶4.58美元，亦为10月6日来最阔。 PJK数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)截止10月26日一周 的燃料油库存增加6%或77,000吨，至133.4万吨。 普氏窗口中有两笔船货成交，总计为40,000吨380-cst燃料油。 印度巴拉特石油(BPCL)售出多达30,000吨180-cst燃料油，含硫量最 高为3.5%，装运日期为10月30日-11月1日，买家为维多，双方成交价格较 新加坡180-cst燃料油FOB价格每吨贴水约14-15美元。 消息人士称，印度MRPL出售高达40,000吨500-cst燃料油，含硫量最 高为1%，装运日期为11月12日-14日，成交价格为新加坡380-cst燃料油FO B价每吨升水约1-5美元。(完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)