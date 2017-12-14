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国际油市：亚洲燃料油裂解价差走坚，因库存下降
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#亚洲
December 14, 2017 / 11:20 AM / a day ago

国际油市：亚洲燃料油裂解价差走坚，因库存下降

1 分钟阅读

    路透新加坡12月14日 - 亚洲1月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解
价差贴水周四触及一周最窄幅度，因新加坡燃料油库存降至两周低点。
    
    近月燃料油裂解价差上周五创下八个月最阔，因有迹象显示需求低迷
而主要存储地区的燃料油库存上升。
    
    新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，12月13日止当周
新加坡陆上燃料油库存下降4.1%或983,000桶，至两周低位2,321.4万桶。
    
    根据路透的计算，同期新加坡的燃料油净进口量较前一周下降10%至
两周低位934,000吨。
    
    目前陆上燃料油库存比上年同期高出12%。
    
    当周新加坡对中国的燃料油净出口为305,000吨，其次是对韩国，净
出口量为76,000吨，然后是香港的75,000吨。
    
    数据显示，新加坡自马来西亚的净进口最多，为316,000吨。其次是
自俄罗斯，净进口315,000吨，接下来是委内瑞拉的238,000吨，以及美国
的154,000吨。
    
    普氏窗口交易中报告有三艘船货成交，总计成交20,000吨180-cst燃
料油和40,000吨380-cst燃料油。

    摩科瑞买入全部三艘船货，供应商为壳牌、贡渥和道达尔。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)

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