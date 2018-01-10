国际油市：亚洲燃料油跨月价差及裂解价差下跌，受强劲卖压拖累

路透新加坡1月10日 - 行业消息人士称，燃料油即期供应充裕而需求疲软的担忧加重周三卖压，导致亚洲燃料油跨月价差和裂解价差下跌，不过由于买家仍在场边观望，市场交投清淡。

原油价格周三触及逾三年最高，也帮助打压近月燃料油裂解价差，导致后者降至2016年11月以来最低。

原油价格周三触及2014年以来的最高位，得益于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产持续进行以及需求稳健；不过，分析师警告称市场可能过热。

库存方面，S&P Global Platts的数据显示，1月8日止当周，富查伊拉石油工业区(FOIZ)燃料油库存较前周增加5%或44.8万桶(约6.7万吨)，至两周高位907.4万桶(135.4万吨)。

自从2017年1月开始统计数据以来，该工业区燃料油每周平均库存规模总计1,033.5万桶(154.2万吨)。

招投标方面，消息人士称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向维多公司卖出至多3万吨最大含硫量4%的180-cst燃料油，价位不详，1月26-28日从Kandla装船。

据消息人士透露，台湾中油寻求4万吨最大含硫量3.5%的180-cst燃料油，2月份交付至高雄，招标截至1月9日，有效期截止到1月12日。

窗口交易方面，普氏窗口连续第二个交易日无船货交易成交。上一次燃料油连续无船货交易公布是在11月最后两个交易日。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)