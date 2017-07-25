国际油市：亚洲石脑油与汽油裂解价差双双跌至五日低点，因原油涨价

路透新加坡7月25日 - 亚洲汽油和石脑油裂解价差周二双双触及五日 低点，分别报每桶10.15美元和每吨59.50美元，因原油价格上涨而承压。 韩国方面浮现石脑油需求，但无助于抵消基本面的疲弱，因为供应一 直呈现过剩状态。 韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以较日本报价每吨贴水2.5美元的C&F 价格，购买了三批共计7.5万吨的石脑油，9月上半月运抵丽水市。 该价格持平于YNCC在7月19日进行的采购招标价格，说明市场基本面 自那时以来并未改变，仍处于供应过剩，导致价格保持贴水状态。 韩华道达尔亦购买了9月上半月运抵韩国大山的石脑油。 印度信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)在上周尾段以较中东报价 每吨升水约5美元的FOB价格，出售了5.5万吨石脑油，将于8月15-18日装 船。 行业消息人士称，韩国LG化学上周尾段在丽水市的裂解厂发生短暂停 电，不过业务未受影响。 台湾中油公司一名发言人周二对路透表示，该公司计划9月将其在Tal in炼厂的一座日产8万桶的汽油生产装置关闭。此举可能限制8月下半月到 9月的汽油供应。 在美国方面，路透初步调查结果显示，分析师预期上周美国汽油库存 下降120万桶。 新加坡现货市场达成一笔汽油交易，但无石脑油交易达成。 新加坡贸易商兴隆以每桶58.95美元的价格从壳牌购买了一批92号汽 油，将于8月14-18日装船。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)