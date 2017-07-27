国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，但供给过剩仍未消除

路透新加坡7月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周四处在四日高位每吨65 .98美元，受强劲需求的提振，因买家纷纷求购定期供给以及现货船货。 这帮助吸纳了一些过剩供给，但还不足以吸纳全部过剩供应，使得价 格仍处在贴水区间。 韩国LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1.50美元的价 格，购入一艘9月上半月船期的石脑油。 这一贴水要比LG在7月12日购买的8月下半月船货的贴水来的窄，当时 是贴水3美元。 台塑石化买入约9万吨规格未定的9月上半月到岸麦寮的石脑油，价格 为每吨较自身定价公式贴水近5美元。 该公式基于S&P Global Platts和Oil Price Information Service价 格各占50%权重计算。 贸易商表示，Titan已与卖家敲定了从今年9月至明年8月为期一年的 石脑油供给合同，但价格水平还不得而知。 其母公司韩国的乐天化学已经单独签署了这一时期的定期供给合同， 价格条款为C&F价每吨较日本报价贴水2美元。 韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)正在标购总计10万吨2017年10月至20 18年9月的石脑油。 亚洲汽油裂解价差处在三日高位每桶10.53美元。 新加坡现货市场上有五笔汽油交易和一笔石脑油交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)