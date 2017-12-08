国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受亚洲需求持坚提振

路透新加坡12月8日 - 行业消息人士称，亚洲石脑油裂解价差周五上涨，但受到来自印度的现货供应影响，涨幅有限。

印度Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL)已标售35,000吨1月9-11日从新芒格洛尔(New Mangalore)装船的石脑油。招标截至12月13日，投标有效期截止到12月14日。

贸易商称，印度石油天然气公司(ONGC)从贡渥(Gunvor)买入一批35,000吨石脑油，12月中旬装船，价格较中东报价每吨升水约20美元。但这尚未立即得到确认。

汽油方面，印度Essar Oil招标出售55,000吨92号汽油，1月5-9日自Vadinar装船。招标截至12月11日。

一份招标文件显示，印尼国家石油公司(Pertamina)求购四个国际ISO罐式集装箱的航空汽油，12月第二周交运。招标截至12月11日，投标有效期截止到11月12日。

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)发布文件称，该公司计划在明年2月对旗下唯一的5万桶/日炼厂进行维修。

文件称停产将从2月第一周开始，将一直持续约35天。

新加坡现货市场上有三笔汽油交易达成，一笔石脑油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)