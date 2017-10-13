国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但仍持于每吨100美元上方

路透新加坡10月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下滑至两日低点每吨102.33美元，前一交易日触及八个月高位，但贸易商对这些微幅调整不以为然，因需求持坚。

贸易商称，日本昭和电工和三菱化学已买入11月下半月交付的石脑油，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水在5-6美元之间。

但这无从确认，因为买家不对他们的交易置评。

光是本周，韩国LG化学、台湾台塑石化和日本的出光兴产、三菱化学和昭和电工就已买入至少20万吨11月份下半月交付的石脑油。

中国大连西太平洋石油化工有限公司标售最高36,000吨92号汽油，11月14-16日从大连装货。但结果未知。

印度Essar则标售至多14,000吨90号汽油及至多15,000吨92号汽油，11月2-6日从Vadinar装货，周五晚间结标。

据荷兰咨询公司PJK International的数据，截至10月12日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)独立存储的石脑油库存下降约11.2%，至八周低位239,000吨。

但数据显示，ARA地区汽油库存微增至两周高位794,000吨。

在欧洲汽油库存增加的同时，美国和新加坡的汽油库存也在增长。

亚洲汽油裂解价差处于两日低点每桶9.96美元，反映各地区库存增长情况。

新加坡现货市场无成交。(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞/蔡美珍)