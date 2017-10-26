国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，台塑石化标购重整油

路透新加坡10月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周四较前日触及的近22个月高点下跌1.36%至每吨113.68美元，但基本面依然不变，交易员称由于近期的一连串购买活动，供应变得紧张。

自10月19日以来，韩国、台湾和马来西亚的买家购买了至少30万吨12月上半月交付的石脑油。

交易商称，韩国的韩华道达尔上日以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约6美元的价格，购入石脑油。

交易商还称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水约17美元的价格，向日本出光兴产出售了3.5万吨石脑油，船期在11月15-17日，从New Mangalore装船。

他们补充说，出光兴产本周还从印度巴拉特石油(BPCL)购买了一石脑油船货，船期在11月，从孟买装运。

官方数据显示，在截至周三的一周，新加坡轻质馏分油库存减少14.25%或165.8万桶，至逾三年低位1,000万桶。

台塑石化标购1.5万吨重整油(reformate)，每两个月交付一次，一直到2018年。

招标结束日期为10月30日，投标有效期至11月1日。

现货市场有一宗汽油交易。(完) (编译 侯雪苹；审校 王洋)