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国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因供给料增长
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#亚洲
2017年9月14日 / 中午12点25分 / 1 个月前

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因供给料增长

1 分钟阅读

路透新加坡9月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至两周半低点每吨91.10美元，贸易商称受需求下降拖累。

欧洲向亚洲等地区出口石脑油。

作为汽油组分的石脑油需求的下降，可能导致更多石脑油被运出欧洲。

台塑石化以成本加运费价(C&F)每吨较自身定价公式贴水约2.00-2.50美元的价格，买入约13万吨10月下半月在麦寮交付的石脑油船货。

这家台湾企业8月31日已买入10万吨10月上半月交付的石脑油，价格为每吨贴水1.50美元。

印度Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd (MRPL)以离岸价每吨较中东报价升水约2美元的价格，向维多出售3.5万吨9月28-30日从新芒格洛尔(New Mangalore)装船的石脑油。

印度Reliance已以FOB价每吨较中东报价升水约11美元的价格，出售了5.5万吨10月12-14日从Sikka装船的石脑油。

官方数据显示，日本8月石脑油进口量为124万吨，为4月以来最高。

官方数据显示，9月13日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存下降约4.3%至约两个半月低点1,123万桶。

新加坡现货市场上，有七笔汽油交易达成，总计35万桶，是9月4日以来成交量最多的一天。

连续第四日未见有石脑油成交。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)

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