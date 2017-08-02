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国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，汽油裂解价差创三个半月最高
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2017年8月2日 / 中午11点41分 / 10 天内

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，汽油裂解价差创三个半月最高

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡8月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周三降至两日低位每吨77.10美元，低于前一交易日所及逾三个月高位。

韩国GS加德士(GS Caltex)所运营的一家石脑油重整装置意外关停，部分抵消了皇家荷兰/壳牌石油集团欧洲炼厂关闭的影响。

韩国第二大炼厂的变电站周三早晨发生火灾，导致GS加德士暂停其第二芳烃厂的运行。

“该装置持续关停将对石脑油市场产生负面影响，”新加坡一位消息人士称。

荷兰方面，壳牌称，欧洲最大炼油厂Pernis最早八月下半月复产。

Pernis炼厂暂停多数产能，给汽油供应带来直接影响，推动亚洲汽油裂解价差进入第五个上涨日，触及三个半月最高的每桶11.78美元。

石脑油招投标方面，印度印度巴拉特石油(BPCL)以较其自有公式计算的离岸价(FOB)每吨约升水6美元出售3.3万吨石脑油，从孟买装船，买方为日本的丸红(Marubeni)。

整体而言，石脑油市场基本面走强，在韩国、日本和马来西亚现货及定期需求影响下，充裕供应开始收紧。

日本官方数据显示，该国截至7月29日的汽油库存上升13万桶至三周高位1,097万桶。

新加坡现货市场上有三笔汽油交易达成，两笔石脑油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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