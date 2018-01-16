国际油市：亚洲石脑油裂解价差仍显疲弱，因供应较高而需求低迷

路透新加坡1月16日 - 亚洲3月上半月的石脑油裂解价差周二报每吨86.55美元，为8月29日以来最低近月价差，因高供应及低迷需求令市场承压。

中东抵达亚洲石脑油数量的持续偏低局面未能提振卖家士气，因为这有可能会被即将到来的较多西方船货、以及亚洲最大石脑油进口商台塑石化再度寻求以液化石油气(LPG)替代石脑油所抵消。

台塑石化本周又买入4.4万吨2月运抵的LPG，上周则是买进2.2万吨，旗下炼厂将自下个月开始用LPG取代一部分的石脑油。

汤森路透石油研究部门的数据显示，本月自中东抵达亚洲的石脑油规模料在230万至240万吨。这低于2017年280万至290万吨的月均规模，也是19个月以来抵达亚洲的最低月度规模。

汽油方面，亚洲汽油裂解价差触及每桶7.14美元的两日低位。

招投标方面，印度巴拉特石油(BPCL)向中东一买家折价卖出2.5万吨91号欧IV规格汽油，1月20-22日从孟买装船。

现货市场上，PTT向维多公司按每桶77美元价位卖出一批92号汽油船货，2月6-10日装船。

托克(Trafigura)按每吨604美元卖出一批石脑油船货，4月上半月交货，买家为Petro-Diamond。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)