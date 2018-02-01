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February 1, 2018 / 11:50 AM / a day ago

国际油市：亚洲石脑油裂解价差创一周半高点，但涨势受供应前景箝制

1 分钟阅读

    路透新加坡2月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跳升14.6%至一周半高
点每吨83.98美元，但交易商称他们预期市场供应前景将会箝制涨势。
    
    本月从欧洲及地中海运抵的船货仍处于超过160万吨的高档，这虽低
于1月的200万吨，但是2月是一年中最短月份，因此该水准属偏高。此外
，2月船货也高于2017年的月平均约120万吨。
    
    供应前景已经在过去几周对现货价格施加压力，现货价格本周下跌。
    
    韩国LG化学额外买进3月上半月到货的石脑油，交易商称可能运至丽
水，价格为较日本成本加运费(C&F)价格每吨升水约2美元。
    
    这低于LG化学1月26日为3月上半月石脑油支付的每吨3-4美元升水。
不过到货港口仍不明朗，因LG化学在丽水及大山两地都有炼厂。
    
    船货交运至大山的成本要高过交运至丽水。

    亚洲汽油价格触及一个半月高点9.38美元，受到库存下滑支撑。
    
    美国汽油库存            上周下滑200万桶，路透调查分析师的预
估则为增加180万桶。
    
    官方数据显示，1月31日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存下滑，不
过降幅仅1.5万桶、不到0.5%，来到约两个月低点1,280万桶。
    
    现货市场有六笔交易，其中四笔为汽油交易，另外两笔则为石脑油交
易。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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