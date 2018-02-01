国际油市：亚洲石脑油裂解价差创一周半高点，但涨势受供应前景箝制

路透新加坡2月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跳升14.6%至一周半高 点每吨83.98美元，但交易商称他们预期市场供应前景将会箝制涨势。 本月从欧洲及地中海运抵的船货仍处于超过160万吨的高档，这虽低 于1月的200万吨，但是2月是一年中最短月份，因此该水准属偏高。此外 ，2月船货也高于2017年的月平均约120万吨。 供应前景已经在过去几周对现货价格施加压力，现货价格本周下跌。 韩国LG化学额外买进3月上半月到货的石脑油，交易商称可能运至丽 水，价格为较日本成本加运费(C&F)价格每吨升水约2美元。 这低于LG化学1月26日为3月上半月石脑油支付的每吨3-4美元升水。 不过到货港口仍不明朗，因LG化学在丽水及大山两地都有炼厂。 船货交运至大山的成本要高过交运至丽水。 亚洲汽油价格触及一个半月高点9.38美元，受到库存下滑支撑。 美国汽油库存 上周下滑200万桶，路透调查分析师的预 估则为增加180万桶。 官方数据显示，1月31日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存下滑，不 过降幅仅1.5万桶、不到0.5%，来到约两个月低点1,280万桶。 现货市场有六笔交易，其中四笔为汽油交易，另外两笔则为石脑油交 易。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)