国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，但供应充足等因素伤及市场

路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周三回升，触及两日高位 每吨88.65美元，上日近月价差跌至逾四个月最低水位。 供应充足、亚洲最大进口国--韩国的需求低迷、以及替代原料--液化 石油气(LPG)价格下跌带来的压力，都伤及石脑油市场。 截至上周，规格未定石脑油价格未能追上原油价格的涨势，数月来第 一次较布兰特原油价格出现贴水。 亚洲最大石脑油进口商台塑石化总计购买6.6万吨丙烷来代替石脑油 ，这也打压市场人气。 印度石油公司(IOC)以离岸价格(FOB)每吨较自身定价公式升水约14美 元的价格，出售至多3万吨石脑油给维多公司，2月6-8日从金奈装船运。 贸易商称，中海油寻购3月1-8日运抵惠州的8万吨石脑油一事的结果 ，还不十分明确。 与石脑油相似，亚洲汽油裂解价差触及每桶7.27美元的两日高位，但 自上周以来主要的地区性交易枢纽的库存都在上升。 同时，美国库存料将再度增高。 路透调查初步数据周二显示，分析师估计上周汽油库存 增加360万桶。 消息人士称，瓦莱罗能源(Valero Energy)位于路易斯安那州的Merau x炼厂周二夜间因大面积停电而停产。 现货市场上达成三笔汽油交易，无石脑油交易。(完) (编译 王琛；审校 李春喜)