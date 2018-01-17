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January 17, 2018 / 11:36 AM / a day ago

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，但供应充足等因素伤及市场

1 分钟阅读

    路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周三回升，触及两日高位
每吨88.65美元，上日近月价差跌至逾四个月最低水位。
    
    供应充足、亚洲最大进口国--韩国的需求低迷、以及替代原料--液化
石油气(LPG)价格下跌带来的压力，都伤及石脑油市场。
    
    截至上周，规格未定石脑油价格未能追上原油价格的涨势，数月来第
一次较布兰特原油价格出现贴水。
    
    亚洲最大石脑油进口商台塑石化总计购买6.6万吨丙烷来代替石脑油
，这也打压市场人气。
    
    印度石油公司(IOC)以离岸价格(FOB)每吨较自身定价公式升水约14美
元的价格，出售至多3万吨石脑油给维多公司，2月6-8日从金奈装船运。
    
    贸易商称，中海油寻购3月1-8日运抵惠州的8万吨石脑油一事的结果
，还不十分明确。
    
    与石脑油相似，亚洲汽油裂解价差触及每桶7.27美元的两日高位，但
自上周以来主要的地区性交易枢纽的库存都在上升。
    
    同时，美国库存料将再度增高。
    
    路透调查初步数据周二显示，分析师估计上周汽油库存            
增加360万桶。
    
    消息人士称，瓦莱罗能源(Valero Energy)位于路易斯安那州的Merau
x炼厂周二夜间因大面积停电而停产。
    
    现货市场上达成三笔汽油交易，无石脑油交易。(完) (编译 王琛；审校 李春喜)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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