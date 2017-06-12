FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月内
国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，受韩国需求支撑
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月12日 / 中午12点11分 / 2 个月内

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，受韩国需求支撑

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡6月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周一小涨，贸易消息人士称，这受到来自韩国的现货需求支撑。

一位驻新加坡的业内消息人士称，韩国SK Energy可能在周一进入现货市场，寻求2.5万吨7月下旬交付的石脑油。但该交易尚不能立即得到该公司确认。

贸易商称，印度巴拉特石油(BPCL)求售5.5万吨石脑油，7月2-4日从柯枝(Kochi)装船。该公司上次出售从柯枝装船的石脑油船货是在6月中旬，买方为贡渥(Gunvor)，售价较其自身价格公式的出价每吨升水17美元。

印尼Chandra Asri Petrochemical周一称，继周六一处设置起火后，该公司已降低在芝勒贡的石脑油裂解装置的开工率。

该裂解装置将在一周内重启约90%开工率，但该公司估计，维修工作将持续一个月时间，之后加工率才能实现最大化。

据四位知情消息人士透露，中国大型炼厂中石化可能会在第三季减产，应对国内产能过剩、独立炼厂竞争以及需求增长走软局面。

其中一位消息人士称，中石化可能会在第三季较今年上半年平均加工水准减产至多300万吨。

新加坡现货市场上有一笔汽油交易达成，两笔石脑油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below