国际油市：亚洲石脑油裂解价差微降，汽油裂解价差创九个半月低位

路透新加坡12月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至两日低位每吨118.78美元，受布兰特原油价格上涨拖累；裂解价差周五曾触及五日高位。

需求仍然强劲，贸易商称，韩国LG化学在寻求2月上半月交付的石脑油船货。

他们还表示，LG化学可能已支付成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水11.50-12.00美元。

由于买家通常不对交易置评，上述消息无法得到独立确认。

12月15-22日期间，台湾、韩国、日本和马来西亚已通过投标买入逾49万吨2月上半月交付的石脑油。

印度信实工业(Reliance Industries)招标出售55,000吨烷烃含量不低于75%的石脑油，1月17-20日从Sikka装船，招标截至12月26日。

汽油方面，亚洲汽油裂解价差报每桶8.22美元，是今年3月6日以来的最低水准。

中国11月液化天然气(LNG)进口增至纪录高位，因政府推动煤改气减轻冬季污染行动，激发民用及工业用需求大增。

中国海关数据显示，中国11月汽油出口104万吨，较上年同期增长11.2%。但中国暂停了对朝鲜(北韩)的油品出口。

新加坡现货市场上有一笔石脑油交易达成，两笔汽油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)