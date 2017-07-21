国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及九周高位，因汽油价格意外强劲

路透新加坡7月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跳升11.3%至九周高 位每吨66.65美元，因受汽油价格意外强劲的支撑；不过石脑油现货价格 仍处于贴水。 韩国乐天化学以C&F价较日本报价每吨贴水1.50-2.50美元的价格大量 购入石脑油。石脑油也可用于汽油的混合调制。 乐天化学购买的石脑油船货将于9月上半月发货，运至韩国丽水市和 大山。 一名新加坡消息人士称，“石脑油市场突然转强。” 亚洲汽油裂解价差连续第五日走升，并触及每桶11.62美元的三个月 高位，因供应吃紧。 交易员称，北亚一家出口商的加工设施可能出现意外供应中断，但该 消息尚未得到独立消息来源的证实。 不过在亚洲和欧洲地区中心的汽油库存水平较上年同期下降。 7月20日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)存储中心的独立 汽油库存微升1.4%至808,000吨。 但荷兰咨询机构PJK国际的数据显示，当前的库存水准较上年同期低4 0%。 新加坡在岸轻质馏分油库存在截止7月19日当周为1,168万桶，较上年 同期的1,386万桶下降15.7%。 新加坡现货市场上有三笔汽油交易和两笔石脑油交易达成。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)