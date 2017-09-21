国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日上涨，汽油裂解价差处在低位

路透新加坡9月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二日上涨，来到三日高位每吨97.65美元，需求似乎加快。

比如韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)不仅寻求购买11月上半月交付的船货，也在寻求购买11月下半月交付的船货。

“买家可能试图在10月初韩国节日以及将在下周开始召开的亚太石油会议(APPEC)之前囤货，”一位消息人士称。

YNCC可能以基于成本加运费价(C&F)的均价每吨较日本报价升水2.25美元买入了11月船货。

马来西亚的Titan也买入了11月上半月在Pasir Gudang交付的船货，C&F价每吨较日本报价升水幅度为个位数低段。

另外，中国联合石化已在本周中段左右买入11月上半月交付的一艘船货，支付的价格为C&F价每吨较日本报价升水逾8美元。

亚洲汽油裂解价差处在两个月低点附近，报每桶10.42美元，来自美国和墨西哥的支撑因素大多消退。飓风哈维过后，美国墨西哥湾沿岸的炼厂恢复生产。

官方数据显示，9月20日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存升至三周高位约1,158万桶。

9月16日止当周日本汽油库存也增长40万桶至11周高位1,117万桶。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国上周汽油库存下降210万桶，符合路透调查中分析师的预期。

现货市场上有八笔汽油交易达成，总计成交40万桶，成为9月4日以来成交量最高的一天。

连续第三日没有石脑油现货交易。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)