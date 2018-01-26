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January 26, 2018 / 12:55 PM / 3 days ago

国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日下跌，触及五个半月低点

1 分钟阅读

    路透新加坡1月26日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第二日下跌，触及五
个半月低点每吨74.90美元，因高供给使得石脑油价格跟不上近期原油价
格的涨势。
    
    贸易商表示，韩国KPIC和SK Global Chemical裂解装置停产，虽然短
暂，但损及人气。
    
    “SK Global Chemical和KPIC裂解装置的问题不大，但似乎在一定程
度上已经影响到了市场，”一贸易商表示。
    
    疲弱的基本面促使卖家降低升水，本周韩国的价格降至数个月低点。
    
    贸易消息人士称，韩国的LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报
价升水3.00-4.00美元的价格，买入3月上半月交货的石脑油。
    
    这是9月以来LG化学支付的最低升水之一。
    
    贸易消息人士称，SK Energy买入同期的石脑油，但支付的是4.00美
元的升水，也是其8月4日以来支付的最低升水。
    
    不过这还不能证实。
    
    PJK International的数据显示，1月25日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-
安特卫普地区的石脑油库存升至六个半月高位32.6万吨。
    
    这一水平比上年同期高出92%左右。
    
    数据显示，该地区汽油库存降至三周低点100万吨。
    
    亚洲汽油裂解价差回升至一个月高位每桶8.12美元，前一日触及一周
低点。
    
    现货市场上有四笔汽油交易达成，总计成交20万桶，是1月19日以来
成交量最大的一日。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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