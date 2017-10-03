国际油市：亚洲石脑油跨月逆价差升至5月以来最高

路透新加坡10月3日 - 亚洲指标11月下半月规格未定石脑油价格较12月下半月价格高出每吨4.50美元，成为5月21日以来近月价格较次月价格升水最高的一次。

基本面强劲时，近月价格通常会高于次月价格，行业称之为跨月逆价差。

贸易商表示，需求强劲加上下月到岸亚洲的欧洲石脑油船货缺乏增长，均支持市场。

韩国乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约4.25-4.75美元的价格，买入11月下半月到岸丽水和大山的石脑油船货。

印度信实工业可能已经以离岸价每吨较中东报价升水约11-12美元的价格，向维多出售5.5万吨10月末从Sikka装船的石脑油。

不过这还不能独立证实，因买家和买家通常不会透露自己的交易。

Essar Oil可能出售最多3.5万吨10月24-28日从瓦迪纳(Vadinar)装船的石脑油给BP，同样该消息也不能证实。

亚洲汽油裂解价差处在两日高点每桶10.26美元。

印尼国家石油公司标购20万桶92号汽油船货，11月3-5日到岸Balongan。招标将于10月4日结束。

官方数据显示，8月中国汽油产量近1,100万吨，使得今年迄今的产量达到约8,700万吨。

现货市场上有一笔石脑油交易和八笔汽油交易达成。

ENOC买入其中的四笔汽油船货，使其自周一以来的购买量升至六艘船货，或30万桶。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)