FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 9, 2018 / 11:52 AM / a day ago

国际油市：亚洲航煤市场延续跌势，因需求减弱

1 分钟阅读

路透新加坡3月9日 - 亚洲航煤市场周五延续跌势，本周收跌，贸易消息人士表示目前正值季节性需求放缓之际。

贸易商表示，随着冬季寒冷天气过去，取暖需求减弱，市场可能会进一步下滑。

2018年初以来的强劲需求和紧张供给，曾在2月将航煤的现货价差JET-SIN-DIF和跨月价差提升至数年高位。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的柴油库存攀升4%，尽管欧洲出现寒潮后对馏分油的需求攀升，曾吸纳库存。

目前柴油库存为302.1万吨，高于前一周的290.6万吨。

“柴油市场变得越发强劲，因天气寒冷，”PJK的分析师Lars van Wageningen表示。

“最终用户对取暖油的需求增加，所以现在进口商正再度买进，以补充库存，”他指的是欧洲内陆市场。

数据显示，3月8日止当周航煤库存下降0.4%至56.9万吨，前一周为57.1万吨。

相较于上年同期，ARA地区的柴油库存高出4%，航煤库存则低出12%。

新加坡国际企业发展局(IES)周四的数据显示，截至3月7日的一周，新加坡在岸柴油和航煤库存攀升至七周高位933.3万桶，较前一周增长5%。

新加坡中质馏分油库存比上年同期低出28%。

新加坡现货市场上有四笔柴油交易，没有航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 白云)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below