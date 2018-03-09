国际油市：亚洲航煤市场延续跌势，因需求减弱

路透新加坡3月9日 - 亚洲航煤市场周五延续跌势，本周收跌，贸易消息人士表示目前正值季节性需求放缓之际。

贸易商表示，随着冬季寒冷天气过去，取暖需求减弱，市场可能会进一步下滑。

2018年初以来的强劲需求和紧张供给，曾在2月将航煤的现货价差JET-SIN-DIF和跨月价差提升至数年高位。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的柴油库存攀升4%，尽管欧洲出现寒潮后对馏分油的需求攀升，曾吸纳库存。

目前柴油库存为302.1万吨，高于前一周的290.6万吨。

“柴油市场变得越发强劲，因天气寒冷，”PJK的分析师Lars van Wageningen表示。

“最终用户对取暖油的需求增加，所以现在进口商正再度买进，以补充库存，”他指的是欧洲内陆市场。

数据显示，3月8日止当周航煤库存下降0.4%至56.9万吨，前一周为57.1万吨。

相较于上年同期，ARA地区的柴油库存高出4%，航煤库存则低出12%。

新加坡国际企业发展局(IES)周四的数据显示，截至3月7日的一周，新加坡在岸柴油和航煤库存攀升至七周高位933.3万桶，较前一周增长5%。

新加坡中质馏分油库存比上年同期低出28%。

新加坡现货市场上有四笔柴油交易，没有航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 白云)