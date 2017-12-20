国际油市：亚洲近月柴油跨月价差升水拓宽，因需求稳定

路透新加坡12月20日 - 亚洲近月柴油跨月价差买兴改善，将含硫500 ppm柴油的逆价差结构拓宽，脱离前一日的约三周低位。贸易消息人士称 这是因为对地区船货的需求稳定。 与此同时贸易消息人士表示，航煤市场的人气走弱，因市场预期需求 迟缓，且来自中国和印度炼厂的产出增加。 JBC Energy周三致客户的报告写道，最新的官方数据显示印度11月炼 厂的产量依旧保持在非常高的水平，仅仅稍低于10月的水平。 贸易消息人士称，印度的MRPL出售最多40,000吨1月4-6日从New Mang alore装船的航煤，买家为道达尔，价格为离岸价(FOB)每桶较1月新加坡 报价每桶贴水约1.30美元。 消息人士称MRPL还发布了一项标售，欲出售40,000吨1月25-27日从Ne w Mangalore装船的航煤，12月21日截标。 标普全球普氏的数据显示，富查伊拉石油工业区(Fujairah Oil Indu stry Zone)12月18日当周中质馏分油库存较上周上升2.4%或3.4万桶，至1 44万桶。 目前该地区中质馏分油库存处在三周高位。 新加坡现货市场上有三笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)