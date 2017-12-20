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国际油市：亚洲近月柴油跨月价差升水拓宽，因需求稳定
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#亚洲
December 20, 2017 / 12:55 PM / 6 days ago

国际油市：亚洲近月柴油跨月价差升水拓宽，因需求稳定

1 分钟阅读

    路透新加坡12月20日 - 亚洲近月柴油跨月价差买兴改善，将含硫500
ppm柴油的逆价差结构拓宽，脱离前一日的约三周低位。贸易消息人士称
这是因为对地区船货的需求稳定。
    
    与此同时贸易消息人士表示，航煤市场的人气走弱，因市场预期需求
迟缓，且来自中国和印度炼厂的产出增加。
    
    JBC Energy周三致客户的报告写道，最新的官方数据显示印度11月炼
厂的产量依旧保持在非常高的水平，仅仅稍低于10月的水平。
    
    贸易消息人士称，印度的MRPL出售最多40,000吨1月4-6日从New Mang
alore装船的航煤，买家为道达尔，价格为离岸价(FOB)每桶较1月新加坡
报价每桶贴水约1.30美元。
    
    消息人士称MRPL还发布了一项标售，欲出售40,000吨1月25-27日从Ne
w Mangalore装船的航煤，12月21日截标。
    
    标普全球普氏的数据显示，富查伊拉石油工业区(Fujairah Oil Indu
stry Zone)12月18日当周中质馏分油库存较上周上升2.4%或3.4万桶，至1
44万桶。
    
    目前该地区中质馏分油库存处在三周高位。
    
    新加坡现货市场上有三笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)

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