国际油市：亚洲近月燃料油跨月价差承压，因预计有更多套利船货流入

路透新加坡11月24日 - 产业消息人士表示，亚洲近月燃料油跨月价差承压，炼油利润降至数周新低，因预计12月将有更多套利船货流入新加坡。

同时，新加坡380-cst高硫燃料油现货供应吃紧，本周码头交货升水保持在高位，约为每吨3-5美元。产业消息人士称，一些供应商称最早的现货供应要等到12月1日左右。

荷兰咨询机构PJK International的数据显示，在截至11月23日的当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的燃料油库存连续第二周下降，较前一周减少18%或23.8万吨，降至104.9万吨。

但与上年同期相比，ARA的燃料油库存上升了61%，并高于历年同期的五年均值83.9万吨。

截至11月22日的当周，新加坡燃料油库存下降0.5%至七周低点2,348.4万桶。

消息人士称，印度石油公司(IOC)从中石化最多买入15,000吨130-cst至180-cst燃料油，含硫最高为0.5%，在成本加运费基础上，较中东180-cst燃料油报价每吨升水低于70美元，船期为12月15-19日，在New Mangalore交货。

消息人士表示，韩国现代炼油完成了2018年进口燃料油的定期合同招标，从Petrodiamond买入10万吨380-cst高硫燃料油。

普氏窗口报告有两笔船货交易达成，总计为2万吨180-cst和4万吨380-cst燃料油。(完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)