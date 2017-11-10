国际油市：亚洲11月航煤/柴油升水从近一年半高位下跌

路透新加坡11月10日 - 亚洲11月航煤/柴油升水周五下跌，但维持在上日触及的高位附近。

路透数据显示，11月航煤/柴油升水周五跌至每桶1.51美元，从周四触及的2016年5月以来最高位1.58美元下跌。

消息人士称，近期柴油市场疲弱而航煤价格相对强劲，支撑了近月航煤/柴油升水。

JBC Energy周五在研究报告中称，“新加坡航煤/柴油升水过去几日大涨，自6月以来首次突破五年均值，仍处于(年初迄今以来)的高位。”

JBC援引日本石油连盟称，日本出现寒流，另外天气预报称气温低于均值，这可能将提高日本对煤油的需求。与此同时，可满足需求天数比季节性平均值低大约20天。

“这可能在未来几周支持亚洲航煤/柴油升水，并使前往欧洲套利更难，”JBC称。

PJK数据显示，截至11月9日的当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)柴油和航煤库存略微下降。

数据显示，ARA柴油库存降至205.6万吨，较前周下降5%，较上年同期减少30%。

PJK的Patrick Kulsen称，柴油库存下降，因德国对取暖油的需求增加。

数据显示，截至11月9日的当周，航煤库存较前周减少4%至68.7万吨，ARA航煤库存较上年同期增加6%。

新加坡现货交易中，达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)