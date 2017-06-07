国际油市：供应过剩拖累油价下跌，但中东局势和美国库存下降构成支撑

路透新加坡6月7日 - 油价周三下跌，布兰特原油期货未能在每桶50美元寻获支撑，因为全球油市依然供应过剩，不过中东地区紧张局势升级和美国库存下降，给油价带来一定支撑。

0041GMT，布兰特原油期货报每桶49.94美元，较上日收盘价下跌0.18美元或0.4%。布兰特原油自5月25日OPEC宣布延长减产协议以来已经下挫近8%。

美国原油期货下跌0.21美元或0.4%，至每桶47.98美元，自5月25日以来跌幅超过6%。

交易员称，燃料供应持续过剩，令油价承压，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国承诺将减产协议延至2018年第一季末。

据美国能源资料协会(EIA)，全球燃料产量和消费在每日9,800万桶左右会基本达到供需平衡，尽管库存仍有些高。

交易员称，中东政治紧张局势加剧，且有迹象显示美国燃料库存逐步下降，这都支撑油市。

大宗商品经纪商Marex Spectron称，预计未来数周“实货市场原油供应将下降”，并称“这可能支撑油价”。

沙特、埃及和阿联酋等主要阿拉伯国家与卡塔尔断交，影响石油、天然气、金属和食品等商品的交易。

美国石油协会(API)周二公布数据显示，5月26日止当周，美国原油库存下降870万桶。

EIA库存数据将在周三稍晚公布。

Marex Spectron称，未来数周炼厂需求前景强劲，也支撑油价。

不过该经纪商称，宏观经济环境“严重利空”，恐限制油价涨势。(完) (编译 王兴亚/李爽 审校 戴素萍/许娜)