国际油市：减产延长预期支撑油价持稳，但受美国原油出口创新高牵制

路透新加坡10月5日 - 油价周四持稳，因预期沙特(沙乌地)阿拉伯和俄罗斯将延长减产；不过美国原油出口创新高及利比亚一油田重启生产则拖累市场。

0538 GMT，布兰特原油期货微升0.03美元，报每桶55.83美元。

俄罗斯总统普京周三表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家之间达成的减产协议可以延长至2018年底，以缓解供应过剩局面。这一时间框架比其他各方建议的时间都长。OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国之间的减产协议将于明年3月到期，每日减产约180万桶。

这一声明是在沙特阿拉伯国王萨勒曼访问俄罗斯前公布的。

“普京和萨勒曼很可能会就延长OPEC和非OPEC联合减产协议达成一致，但不会宣布此事，不过他们会承诺逐渐减少减产幅度，”咨询公司Eurasia Group称。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货仍低于布兰特原油，报每桶49.95美元，较上日收盘价下跌0.03美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油出口增至198万桶/日，超越前一周创下的前次纪录高位150万桶/日。

出口增加部分归因于，近来美国WTI较布兰特原油贴水WTCLc1-LCOc1较大，从而令美国石油出口具有吸引力。

巴克莱分析师称，除了短期市场因素外，燃油效率改善和电动汽车崛起可能也会严重削弱石油需求。(完) (编译 张若琪/汪红英；审校 白云/许娜)