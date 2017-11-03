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国际油市：减产提振油价，但分析师警告不应过度自信
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2017年11月3日 / 凌晨12点46分 / 1 天前

国际油市：减产提振油价，但分析师警告不应过度自信

1 分钟阅读

路透新加坡11月3日 - 油市周五持坚，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动令市场收紧，增强了市场信心。但分析师警告称，可能需要延长减产时间以抵御美国产量增加的影响。

0013 GMT，布兰特原油期货涨0.25美元或0.4%，至每桶60.87美元，较6月所及2017年低点上涨约37%。

西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.37美元或0.7%，至每桶54.91美元，较6月份触及的2017年低点上涨30%左右。

市场的乐观人气受到石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国今年实行减产的支撑。

贸易数据显示，国际油市过去几个季度供应略显不足，导致燃料库存下降。

减产协议将于2018年3月到期，但有越来越多看法认为协议将延长至明年底。

分析师表示，若不延长减产协议，可能很快再次出现堪比2014至2016年的供应过剩情况，特别是因为美国产量增加。

“我们的石油供需平衡数字显示2017年全球库存温和下降，但完全不足以扭转2014-2016年间库存的大幅增加。另外，我们预计2018年全球库存可能再度增加，”法国巴黎银行的Harry Tchilinguirian在客户报告中称。

鉴于此，他说，“OPEC和俄罗斯除了同意在2018年3月后继续延长减产协议，此外别无选择。”(完) (编译 王灿/王兴亚；审校 王颖/张若琪)

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