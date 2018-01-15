国际油市：减产行动助布兰特原油涨至70美元，无视北美钻探活动增温

路透新加坡1月15日 - 布兰特原油价格周一涨至每桶70美元，受石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的减产行动支撑，尽管美国和加拿大钻油活动升温预示北美未来产出增加。

0558GMT，布兰特原油期货报每桶70美元，较上收盘价涨0.13美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶64.53美元，涨0.23美元。

布兰特和美国原油上周均触及2014年12月以来最高水准，分别达70.05美元和64.77美元。

澳新银行周一称，油价近来上涨是因数据继续显示市场供应正在收紧。

油市一直受到石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动的支撑。

但包括政治风险在内的其它因素亦支撑着油价。

“基本面收紧是油价大涨的主要驱动因素，但地缘政治风险和汇率走势，加上投机性资金，共同加剧了(油价)涨势，”摩根大通在报告中称。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，金融投资者截至1月9日当周增持美国原油期货净多仓至纪录新高。

虽然油价自12月以来大幅上涨，但一些分析师一直警告油价可能会向下修正。

“很多人认为油价升至每桶60美元上方会自行修正，因该价位将激励美国页岩油生产活动大幅上升，”澳洲Rivkin Securities的投资分析师William O‘Loughlin说。

能源服务公司贝克休斯周五称，截至1月12日的当周，美国活跃钻机增加10座至752座。这是2017年6月以来的最大增幅。

加拿大的情况也类似，上周加拿大活跃钻机数几近翻番至185座，为10个月以来最高水准。(完) (编译 艾茂林/王琛；审校 蔡美珍/许娜)