国际油市：原油价格连续第三天上涨，因产油国减产协议执行率较高

路透东京2月2日 - 原油价格周五连续第三天上涨，此前公布的调查显示石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等国对减产协议的执行率较高，抵消了美国石油产量激增的影响。

0635 GMT，布兰特原油期货期货涨0.24美元或0.3%，至每桶69.89美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.33美元或0.5%，至每桶66.13美元。

路透调查显示，1月OPEC石油产量从八个月低位回升，因尼日利亚和沙特产量增长，抵消了委内瑞拉产量进一步下滑，及严格执行减产协议的影响。

调查显示，1月OPEC石油产量较12月上升10万桶，成为3,240万桶/日；12月产量下修11万桶/日，至2017年4月以来最低水平。

即便如此，调查显示产油国对减产协议的执行率从12月的137%升至138%，表明即使油价触及2014年以来的最高水平，减产承诺仍未动摇。

“这凸显了OPEC和俄罗斯盟友支持油价的承诺，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。

这使得市场不再重点关注美国石油产量增长一事。

美国能源资料协会(EIA)本周公布，美国11月原油日产量超越1,000万桶关卡，为1970年以来首见。